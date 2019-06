« Tout est au beau fixe pour aller jusqu'au bout de la Coupe d’Afrique » (Me Augustin Senghor, président FSF)

À la veille du coup d’envoi de la CAN 2019, « toutes les conditions sont réunies », selon Me Augustin Senghor, pour que l’équipe nationale se mette sérieusement sur les rangs et remporte son premier trophée continental. Pour le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), c’est le moment où le rêve doit laisser la place au concret, parce que « tout est au beau fixe pour aller jusqu'au »…