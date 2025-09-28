Thiès / Atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux : "l'approche qualité va être impulsée dans les hôpitaux" (Dr Fallou Niang)

Les directeurs d'Établissement public de Santé s'étaient réunis à Thiès autour d'un atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux. Ainsi, il était question de faciliter leur intégration professionnelle, renforcer leurs compétences en matière de gouvernance et impulser une dynamique collective de performance [...].

Au cours de cette rencontre, les directeurs d'hôpitaux se sont aussi penchés sur la question relative à l'accueil et l'orientation dans les hôpitaux du pays. "En tant que managers, nous sommes en train d'y travailler pour mettre en place un référentiel de qualité et d'accueil, mais surtout faire de telle sorte qu'il y ait une facilité dans le dispositif mis en place", a déclaré le Dr Fallou Niang, président de l'association des directeurs d'Établissements Publics de Santé.

Selon lui, dès que le patient entre à l'hôpital, il devrait pouvoir en un temps record accéder à un médecin et bénéficier des soins de qualité. "Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu, notamment le temps et aussi la question de la digitalisation qui est en train d'être mise en œuvre dans plusieurs hôpitaux....Donc pour vous dire que cette approche qualité va être impulsée dans les hôpitaux avec le soutien de nos autorités". "Nous, en tant qu'acteurs au niveau opérationnel, nous mettrons les moyens pour essayer au mieux de répondre aux aspirations des populations", a-t-il rassuré.