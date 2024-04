Thiénaba/ Korité 2024: Le khalife Baye Serigne Assane Seck invite le président Bassirou Diomaye Faye à aller à la rencontre des guides religieux du pays

À l'occasion de la prière de l'Aïd El Fitr, le khalife général de Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck, qui a prié pour la paix et la prospérité, a par ailleurs invité le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye à rendre visite à l'ensemble des khalifes généraux du pays.



À l'en croire, aucun guide religieux n'a une dent contre lui, au contraire tout le monde prie pour qu'il puisse réaliser son objectif. " Nous sommes en phase avec vous...Vous devez faire plus que votre prédécesseur. Et pour cela, vous devez toujours l'honorer comme vous l'avez fait lors de la cérémonie de passation de service", a évoqué le marabout.



De son sermon, le 9ème khalife de Serigne Ahmadou Ndack Seck, a exhorté le président de la République et son équipe à ne jamais mettre à exécution la loi du talion. " Évitons les représailles et travaillons pour l'intérêt du pays".