Témoignage : Saër Seck (Diambars) comme on ne l'a jamais entendu… parler de Gana Guèye

Dans cet entretien, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), présent à Alicante avec les Lions, s’est montré beaucoup plus détendu que d’habitude. Souriant, affable, il a donné l’impression d’un encadreur comblé et pas du tout déçu, alternant les réponses en français et en wolof avec la même facilité.

Interrogé sur les prestations du joueur d'Everton, malgré sa petite taille, le Président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) a fait une comparaison avec les anciens joueurs de Barcelone, Xavi et Iniesta. Aussi avons-nous demandé à Saër Seck ce qu'il avait pensé des performances de Gana en sélection, le président de Diambars affirme qu’il est actuellement l'un des meilleurs joueurs sénégalais. Saër Seck comme on ne l'a jamais entendu… parler de Gana Guèye...