TGI DIOURBEL : Huit affaires au rôle de la Chambre criminelle ce mardi

Les trois délibérés concernent des crimes de viol et pédophilie commis sur mineure de moins de treize ans, détournement sans fraude ni violence, et meurtre.







Les deux affaires précédemment renvoyées et qui vont être appelées à la barre sont relatives à un assassinat et vol commis avec usage de véhicule et portant sur du bétail, association de malfaiteurs, rébellion, détention d'arme de la cinquième catégorie sans autorisation administrative.







Quant aux trois nouvelles affaires, elles concernent les crimes d'association de malfaiteurs et vol en réunion avec violences, pédophilie et détournement de mineure sans fraude ni violence.







Onze prévenus comparaîtront pour ces huit affaires devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel.