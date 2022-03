Stade Me Abdoulaye Wade : Public en fusion, ambiance de feu… à quelques heures du match Sénégal-Égypte

C'est beau un stade qui chante, un public qui hurle, gronde, vibre, exulte à quelques heures du match retour des barrages du Mondial 2022 opposant le Sénégal à l’Égypte.



Avant le début de ce choc ultime, ce mardi pas comme les autres, le Stade Me Abdoulaye Wade s'est rempli bien plus tôt. Personne ne veut risquer de rater une minute de ce moment de légende.



Un Dj s'est démené pour chauffer les spectateurs multipliant les animations musicales. Chaque chanson d’artiste sénégalais est saluée comme il se doit, par grondements et hurlements.



Sur les gradins, le mouvement Allez Casa et le 12e Gaïndé mettent de l’ambiance aux côtés des supporters anonymes excités. L’ambiance est au rendez-vous avant même l’arrivée des deux équipes.



Pour ce match retour, les joueurs sénégalais bénéficieront de l’apport du public. Il faut noter que l’enceinte de Diamniadio peut accueillir jusqu’à 50.000 spectateurs.



Les supporters sénégalais promettent une ambiance chaude et hostile au récents vainqueurs du match aller des barrages du Mondial 2022 pour une revanche souhaitée par tout un peuple...