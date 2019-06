Sofiane Feghouli (Algérie) : « On a bien étudié le Sénégal »

Sofiane Feghouli, international algérien, a apprécié le travail de son entraîneur Diamel Belmadi et son staff, qui ont eu le temps de disséquer le jeu des sénégalais, battus (1-0) par les Fennecs, en match comptant pour la deuxième journée des phases de poule de la CAN 2019. « Le staff technique a fait un excellent travail. On a pu bien les étudier. On a pu les étouffer », a dit le milieu algérien de Galatassaray.