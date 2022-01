Sénégal Vs Cap-Vert : L'un des buteurs, Bamba Dieng, désigné homme du match...

L'attaquant Sénégal Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (21 ans) a été désigné homme du match à l'issue de la rencontre de huitième de finale de la CAN contre le Cap-Vert (2-0.) Après avoir pris la place de Sadio Mané en fin de partie (70éme), le puissant attaquant s'est très vite illustré sur la pelouse du stade Kouekong de Bafoussam.



Alternant percussions sur le côté droit et frappes la lointaines pour corser l'addition, le joueur de l'Olympique de Marseille qui était pressenti comme titulaire, a très vite trouvé sa place sur le terrain. Il profitera d'une belle contre-attaque dont il a pris part à la construction, pour sécuriser la victoire Sénégalaise en inscrivant le but du break.



Après Sadio Mané contre le Zimbabwe, bamba Dieng est le second joueur sénégalais a être désigné homme du match à cette CAN 2022.