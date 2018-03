Sénégal : Plaidoyer pour un report de la rentrée scolaire !

Monsieur Le Ministre de l’Education, les parents d’élèves sont pauvres et très fatigués.



La rentrée des classes est prévue pour ce Jeudi 4 Octobre 2012. Tout le monde sait, à moins que l’on soit sans pitié que ce sera très difficile pour ces nombreux sénégalais parents d’élèves .

Au courant de ce même mois d’Octobre, ils seront étranglés par deux dates majeures : celle de la rentrée et celle de la tabaski prévue aux alentours du 25 de ce mois à un moment où tous les « goorgorlus » auront en tête la queue du diable.

Permettez s’il vous plait aux sénégalais de souffler en reportant la date de la rentrée.

Cela permettrait :

- aux parents d’élèves de passer une fête de Tabaski acceptable avec leurs progénitures ;

- de faire les différents examens (BFEM et Bac) programmés pour ce mois ;

- d’engager des discussions avec les différents syndicats d’enseignants ;

- de donner un délai aux sinistrés pour trouver d’autres lieux d’hébergement ;

Monsieur Le Ministre en 1997 l’école avait ouvert ses portes en Novembre, le 11 ; donc aucune honte à reporter.

Recevez mes salutations.

Souleymane Ly

77 651 65 05



Julesly10@yahoo.fr