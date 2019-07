Sénégal-Bénin : Aliou Cissé espère récupérer Krépin et Ismaïla Sarr, Alfred Ndiaye forfait

À quelques heures du quart de finale Sénégal-Bénin (mercredi 16h GMT), le suspense demeure quant à la gestion des blessés par Aliou Cissé. Sont principalement concernés Krépin Diatta, Ismaïla Sarr et Alfred Ndiaye, dont la situation est «beaucoup plus compliqué.» Selon son entraîneur, le joueur de Malaga va manquer le prochain match. Le milieu des Lions est forfait pour le quart de finale contre les Écureuils. Toutefois, le sélectionneur sénégalais espère récupérer l’attaquant de Rennes et le milieu de Bruges.

« On n’a pas été épargné par les blessures durant cette CAN. C’est un peu compliqué, actuellement. Krépin Diatta a fait du vélo, Ismaïla Sarr aussi. J’espère pouvoir les récupérer tout à l’heure, à l’entraînement. Par contre Alfred Ndiaye, c’est beaucoup plus compliqué », a déclaré Aliou Cissé, en conférence de presse d’avant-match.