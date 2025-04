Sahara Conference : Guichets fermés et affluence record, la BAL s’impose au premier jour

La Sahara Conference de la Basketball Africa League (BAL) est à guichets fermés, un signe manifeste de l'intérêt grandissant pour le basketball sur le continent. Amadou Gallo Fall, à la tête de la BAL, a exprimé sa joie face à un triomphe éclatant : « Tous les tickets ont trouvé preneur, la BAL est désormais pleine », a-t-il déclaré avec une fierté manifeste. L'événement capte un auditoire de plus en plus fervent, profondément enraciné dans la tradition sportive africaine.



Sur le terrain, les quatre formations restantes se livrent à une concurrence acharnée et ambitieuse pour obtenir leur place en phase finale, intégrant des champions aguerris et des recrues tenaces. Dans l'ombre, l'intégration de nouveaux partenaires et la diffusion des rencontres sur les chaînes nationales illustrent un tournant stratégique crucial pour la notoriété du tournoi. Amadou Gallo encourage les fans à arriver en avance pour éviter l'affluence et pleinement profiter de cette fête du sport, qui illustre un continent dynamique.