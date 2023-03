Sadio Mané met en garde le PSG : «Je ne vois aucune équipe qui est imbattable ou plus grande que le Bayern»

Sadio Mané est prêt à en découdre avec le Paris-Saint Germain de Kylian Mbappé et Lionel Messi, le mercredi 8 mars à l’alianz Arena de Munich. Après avoir signé son retour ce week-end, bundesliga, après une longue absence sur blessure, le bavarois devrait être titularisé pour la manche retour…

Dans les colonnes de Bild sport, il a affiché sa sérénité et sa confiance sur les capacités du Bayern Munich qui s’est imposée (1-0) au parc des Princes… « Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes, je ne vois aucune équipe qui est imbattable ou plus grande que le Bayern Munich.”

Cependant, Manè n’en demeure pas moins réaliste voire méfiant avant ce choc qui sera décisif pour le reste de la saison. “Il serait imprudent de penser que personne ne peut nous arrêter. Nous ne sommes pas à l’abri d’un coup tordu. Il y a de grandes équipes dans la compétition. Et il faut d’abord jouer le deuxième match contre Paris ! »