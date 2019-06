Sadio Mané : « C’était important d’être là et de voyager en Égypte en même temps que mes coéquipiers »

Sadio Mané semble revenir en forme de ses vacances. L’attaquant de Liverpool est arrivé ce jeudi à l’hôtel La Finca & Resort, où les Lions sont en stage de préparation depuis 6 jours. Sadio Mané s'est exprimé pour la première fois à son arrivée au camp de base à Alicante (Espagne). L’international sénégalais a assuré qu'il était totalement concentré sur la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Et soigneusement répété qu'il était « important d’être là et de voyager en Égypte en même temps que mes coéquipiers». À 8 jours du coup d'envoi de la CAN 2019, l'attaquant sénégalais de Liverpool a affiché sa motivation.