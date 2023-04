Russie : Keïta Baldé rate un penalty mais enchaîne avec un 3ème but pour le Spartak

Le Sénégalais a donné la victoire au Spartak Moscou qui est allé arracher la victoire 2-1 contre le Torpedo Moscou. Diao Keïta Baldé a été décisif du début à la fin de la partie. En effet, l’ancien monégasque est passé par toutes les émotions ce samedi à l’occasion de la 23e journée de la Premier League russe.

Après avoir obtenu un précieux penalty dans le premier quart d’heure, l’attaquant international sénégalais s’est manqué lors de l’exécution de son geste technique. Fort heureusement, il réussira à se rattraper trois minutes plus tard sur une belle conclusion dans la surface de réparation (1-0.) Son troisième but consécutif (dont 2 en championnat après 4 matches et une réalisation en Cup) depuis son grand retour à la compétition suite à une série de galères (suspension et blessure.)

Dans la fin de la première mi-temps Keïta Baldé s’offrira le luxe de bénéficier d’un second penalty mais cette fois-ci, il le laissera à son partenaire de jeu Roman Zobrin qui marque le but du break à la 45e (2-0.) Il faudra attendre la 92ème minute pour assister à la réduction du score par Ilya Stefanovich (2-1). Le Spartak Moscou met fin à une mauvaise série de résultats négatifs et retrouve la 3ème place du championnat.