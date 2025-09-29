Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire !

Un réseau sophistiqué de recel et de transformation de téléphones volés a été mis au jour par la Sûreté urbaine (SU) de Dakar, révèle une enquête relayée par nos sources. L’opération a permis l’interpellation de six individus, dont deux Chinois, deux Guinéens et deux Sénégalais, impliqués dans une activité de trafic transnational organisée depuis le quartier des Maristes (Cité Elisabeth).



Selon l’enquête, les deux commerçants sénégalais, Cheikh Tidiane Gueye et Assane Guèye, basés au marché de Thiaroye, achetaient des téléphones portables d’origine douteuse auprès de réparateurs locaux et les revendaient aux deux ressortissants chinois, Tang Yurong et Fang Jun. Ces derniers procédaient à la démontage minutieux des appareils, extrayant une pièce centrale nommée « Cirque », qu’ils expédiaient ensuite en Chine pour reconditionner d’autres téléphones.



Les deux Guinéens, Amadou Diallo et Dato Gomes, employés des Chinois, étaient chargés du recyclage des pièces détachées. Lors de la descente, ils ont été trouvés en possession de quatre cornets de chanvre indien, qu’ils ont affirmé être pour consommation personnelle.



Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs déchets électroniques, une valise contenant des pièces détachées et 1 450 000 francs CFA en liquide, démontrant l’ampleur et l’organisation de ce réseau criminel.



Cette opération de la SU met en lumière la complexité des réseaux de recel et de revente de produits électroniques volés, et le rôle crucial des investigations locales dans le démantèlement de filières ayant une dimension internationale.