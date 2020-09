Rennes : Alfred Gomis débarque pour 5 ans.

Le Stade Rennais a confirmé mardi la venue du gardien de but Alfred Gomis, en provenance de Dijon. Amené à pallier au départ à Chelsea d'Edouard Mendy, le portier sénégalais a paraphé un contrat de cinq années en faveur du Stade de Rennes, soit jusqu'en juin 2025.







"Ça me fait très plaisir de rejoindre le Stade Rennais F.C. C'est un club que je connaissais déjà avant de rejoindre Dijon et qui continue de grandir chaque année. Tous les ans, il y a de nouvelles ambitions. Maintenant, nous devons encore travailler pour nous améliorer. On a discuté un peu avec Édou. C'est un très bon mec. Il m'a dit qu'il y avait un super vestiaire, que l'on bossait dur pendant la semaine et que l'on prenait beaucoup de plaisir le week-end. J'ai hâte de pouvoir partager de bons moments avec mes nouveaux coéquipiers et les supporters", a confié le footballeur de 27 ans sur le site officiel du club.



