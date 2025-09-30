René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation »


René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation »
Le responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR), René Pierre Yehoume, a vivement critiqué les vagues d'arrestations et d'emprisonnements enregistrées depuis l'arrivée au pouvoir du régime de Bassirou Diomaye Faye.

« Ils peuvent tous nous mettre en prison, sauf notre dignité. Soutien total à Papa Mahawa Diouf. Nous faisons face à un État déshumanisé avec un gouvernement qui parle beaucoup plus qu'il n'agit et qui a encore du mal à intégrer le fait qu'il n'est plus dans l'opposition et qui, de plus, se bat contre lui-même », a regretté René Pierre Yehoume.

« Manipulation et intimidation »
Le républicain dénonce l'hypocrisie du nouveau pouvoir. Il voit « un gouvernement qui parle de renouveau, mais qui pivote entre manipulation et intimidation ».

S'agit-il d'un manque d'expertise ou d'une stratégie délibérée ? La question est posée par M. Yehoume.

Il s'indigne, à l'image des cas de Farba Ngom et d'autres détenus, que « être critique n'est plus toléré ».

René Pierre Yehoume a conclu son propos en appelant à la protection des droits, à la restauration de la crédibilité des institutions et à la construction d'un Sénégal juste et moderne.
Mardi 30 Septembre 2025
Dakaractu



