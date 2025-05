Rencontre avec des membres de la société civile : l'APR réaffirme sa position de non-participation au Dialogue national

À la suite de sa rencontre avec des membres de la société civile, l'APR (Alliance Pour la République) a décidé de réitérer sa position de ne pas prendre part au dialogue national. "Nous avons échangé avec eux et nous leur avons fait comprendre que la position de l'Alliance Pour la République a été publique. Et pour l'Alliance Pour la République, en tout cas pour le moment, les conditions de participation à un dialogue ne sont pas réunies", a déclaré Abdou Mbow, le porte-parole adjoint du parti.



Il est ensuite revenu sur les raisons d'une telle décision : "Nous avons décidé de ne pas participer à ce dialogue parce que nous ne pouvons pas, au moment où nos responsables sont mis en prison de manière totalement arbitraire, et où les libertés sont aujourd'hui bafouées [...]. Nous considérons que nous avons aujourd'hui des otages politiques du Premier ministre Ousmane Sonko, parce que je vous rappelle que c'est lui-même à Agnam qui avait dit que Farba Ngom ne participerait plus à une élection. Aujourd'hui, Farba est en prison, Abdoulaye Ndiaye est en prison [...]. Pour nous, les conditions de dialogue ne sont pas réunies [...]," a-t-il renchéri.



Abdou Mbow a toutefois rappelé que "le président Macky Sall et son parti sont pour le dialogue, parce que c'est lui-même qui a institutionnalisé la journée du 28 [mai], journée du dialogue". Il a conclu en affirmant que "il a eu à organiser beaucoup de dialogues et a fait voter un projet de loi d'amnistie pour apaiser les relations politiques dans ce pays...".