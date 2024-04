Région de Thiès : 7 ministres dénombrés dont 2 généraux

La région de Thiès fait partie des régions les plus servies dans ce nouvel attelage gouvernemental. En effet, 7 ministres sont répertoriés dans la liste gouvernementale.

Et l'on peut citer Serigne Guèye Diop, Ministre de l'Industrie et du Commerce par ailleurs maire de Sandiara, Alioune Sall de Khombole, qui est le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Dionne, Ministre de la microfinance, de l'Economie sociale et Solidaire qui est du quartier Thialy.