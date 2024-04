Réforme du système électoral annoncée par le Président Bassirou D. Faye : Ce que pense Adji Mbergane Kanouté…

Après l’annonce du président de la République Bassirou Diomaye Faye sur les concertations relatives aux réformes du système electoral ainsi que des assises de la Justice, Adji Mbergane Kanouté comme certains acteurs politiques, notamment de l’opposition, livre son sentiment.







La Présidente de la formation politique Union pour le Développement du Sénégal ( UDS/ A), par ailleurs présidente de la Coalition « Ensemble pour Demain », estime que les sénégalais sont convaincus de la robustesse de nos institutions. « Le Sénégal dispose d’institutions fortes, d’un système électoral des plus sûrs et fiables », fera remarquer Adji Mbergane Kanouté non sans souligner que « le Conseil Constitutionnel, a été plébiscité récemment, par les acteurs politiques de tous bords, quant à son impartialité à dire le droit, rien que le droit ». Dans cette même logique, elle indique que « les candidats recalés ont beau dénoncé des irrégularités dans le processus électoral, ils n’avaient pas trouvé oreille attentive.







Cependant, les décisions du Conseil Constitutionnel ont abouti à des décisions, qui ont permis la tenue de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024. Revenant sur le fichier électoral, la présidente de « Ensemble pour Demain » rappelle : « C’est avec le même fichier électoral, que le nouveau Président a été élu avec 54,28% dès le 1er tour. Par conséquent, la priorité des priorités n’est pas de procéder à des réformes ici et maintenant. Il y a un projet qui a été vendu aux sénégalaises et sénégalais, un projet prêt à l’emploi, prêt à être consommé. Le peuple attend des nouvelles autorités, la baisse du prix des denrées de première nécessité. La jeunesse attend des nouvelles autorités de l’Emploi pour tous, tel qu'indiqué dans le projet. Les concertations, les réformes ne sont et ne sauraient être les urgences du moment. Elles peuvent bien attendre », dénonce la vice-présidente du groupe parlementaire BBY qui marque désormais son territoire sur le terrain de l’opposition.