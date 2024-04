Rappel à Dieu de Thérèse E. Mendy : Le témoignage émouvant d’Ibrahima Gassama son ancien patron à Zigfm

Elle était la voix du weekend





La défunte a fait ses premières armes de journalisme sous l’aile du doyen Ibrahima Gassama. Après plusieurs années de collaboration, Gassama se souvient de ses débuts et lui témoigne d'être une journaliste professionnelle.





« Quand elle est sortie de l’Iseg, elle m’a rejoint. On a ensemble contribué à la montée en puissance de la radio Zigfm qui a été lancée le 23 mars 2009. Je lui ai confié certaines rubriques, outre la présentation du journal parlé parce qu’elle avait une bonne diction, elle comprenait vite aussi. Jusqu’à son rappel à Dieu, c’est elle qui présentait les weekends. Elle était la voix du weekend. Elle animait très bien la rubrique santé et on ne savait pas que c’était une de ces maladies qui allait l’emporter », se souvient son ancien DG.



Les larmes aux yeux en me disant Dg, je suis désespérée





Toutefois, Ibrahima Gassama savait qu’elle souffrait beaucoup de sa maladie. Il témoigne. « Elle était alitée, elle s’affaiblissait de plus en plus et parfois elle venait au bureau les larmes aux yeux en me disant Dg, je suis désespérée. Je ne pense pas vivre longtemps. Je lui disais qu’il ne faut pas dire ça. Il faut croire en Dieu, ce n’est pas parce que tu es malade que tu vas mourir. Tu vas vivre longtemps. On sentait qu’elle était désespérée. Malgré tout, elle ne renonçait pas à faire son travail », dit-il.



Elle me disait toujours non dg, je vais tenir, je vais essayer





Malgré qu’elle fût alitée et très affaiblie, M. Gassama souligne qu’elle tenait toujours à présenter son journal ou son émission malgré sa santé fragile. « On l’entendait tousser. Parfois je quittais mon bureau quand elle présentait le journal entre deux éléments pour lui dire que si ça ne va pas, il faut arrêter, on va te remplacer. Elle me disait toujours non dg, je vais tenir, je vais essayer. C’était toujours la réponse qu’elle donnait. Je l’entendais de mon bureau demander de l’eau à boire. Elle a tenu dans la maladie à faire son travail ».



Elle est partie à la fleur de l’âge





Très ambitieuse, Gassama soutient qu’elle voulait se spécialiser dans les questions environnementales. « La radio (Zigfm) était sélectionnée pour une rencontre internationale en Côte d’Ivoire. Dans l’avion, elle s’est beaucoup confiée à moi. Elle me disait qu’elle voulait se perfectionner dans les questions environnementales surtout en Casamance et avec Famara Niassy, l’actuel Dg, ils étaient les deux journalistes coptés pour faire ce travail de terrain. Même quand j’ai quitté Zigfm, elle m’appelait pour des sujets de reportage », tient à faire savoir Ibrahima Gassama.





Et pour conclure son témoignage, il atteste que « Thérèse jusqu’à son dernier souffle, s’intéressait à son métier. Mais la volonté divine est autre, elle est partie à la fleur de l’âge. Moi je ne peux que lui souhaiter un repos éternel et regretter la mort de cette jeune journaliste qui va à jamais nous sevrer de sa belle voix », conclut Ibrahima Gassama.