Ramadan-Carême : La Fondation du Port de Dakar au chevet du diocèse de Kaolack

« Agir pour le mieux-être de tous ». Telle est la mission de la Fondation Port autonome de Dakar qui se veut être au service de la population.



Dans le cadre de ses activités, une délégation s’est rendue le mardi 20 mars 2024, en collaboration avec l’Amicale des catholiques du PAD, au diocèse de Kaolack pour leur remettre un lot de denrées alimentaires composé (de sacs de riz 50 kg, de sacs de 50 kg de sucre, et de bouteilles de 5 l d’huile), accompagné d’une enveloppe financière et d'un appui en matériel médical et médicaments pour les structures de santé ciblées.



L'Abbé Raphaël Ndiaye, curé de la cathédrale de Kaolack, a salué cette initiative qui prend en compte les besoins sociaux et sanitaires du diocèse.



Ce projet rentre dans le cadre des programmes santé et culture de la Fondation du PAD et permet de lutter contre les disparités sociales mais aussi de contribuer à l’équité territoriale à travers l’accès aux soins dans les zones reculées du Sénégal.



Après cette étape à Kaolack, la Fondation poursuit ses actions humanitaires avec la remise de denrées alimentaires aux dockers membres des syndicats du SATS et du SEMPOS.



Chaque docker a reçu un kit composé de sacs de riz, de sucre, d'huile et de dattes, accompagné d’une enveloppe financière pour leur permettre de faire face aux charges liées au Ramadan et à la fête de Korité.



Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude à M Mountaga Sy, Président du Conseil de Fondation PAD pour ce geste à fort impact social. De même le Secrétaire général du syndicat des auxiliaires du transport du Sénégal (SATS), M Mamadou Massar Sarr, a également salué l’ensemble des actions faites par la Fondation à cette entité depuis quelques années qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale et au soutien des travailleurs dans leur vie quotidienne.