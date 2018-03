RÉFÉRENDUM : Me Ousmane Sèye obtient le "OUI" des Imams et des chefs de quartier de Grand-Yoff

Le président du comité électoral de Benno à Grand-Yoff continue de mobiliser. Me Ousmane Sèye a convoqué tous les imams et chefs de quartier de sa localité pour leur expliquer les 15 points de la réforme. Ces derniers, séduits par le cours de l’avocat, ont décidé de voter OUI lors du référendum. Tout comme Cheikh Tidiane Diatta, le président de l’Union nationale pour le développement du Sénégal. Ce dernier et son mouvement ont d’ailleurs organisé un méga meeting dans la localité pour matérialiser leur soutien à Me Ousmane Sèye.