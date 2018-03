RDC: Que nous réserve le lendemain du scrutin de ce 28 novembre 2011?

Ce lundi 28 novembre 2011, environ 33 millions de congolais éliront leur président et leurs députés. Sont en lice pour la course à la présidentielle, 11 candidats, dont 3 poids lord de la classe politique congolaise. Il s'agit de Kabila Joseph Kabange du PPRD (président sortant), Ethienne Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe ancien président de l'Assemblée nationale.



La journée du 26 novembre qui marquait la fin de la campagne électorale a été assez mouvementé dans la capitale (Kinshasa). Selon plusieurs sources concordantes, il y aurait eu 3 morts dans des affrontements soit entre militants de différents partis, soit entre militants et forces de l'ordre. Parmi les sources qui révèlent ce bilan, la MONUSCO.



A 24h du scrutin, que nous réserve le lendemain de ce rendez-vous électoral? C'est la question qui préoccupe beaucoup de congolais ici, et nous autres étudiants résidents de Kinshasa.