Qui sont les membres de sa famille que Macky Sall a nommés ?

DAKARACTU.COM Il y a en ce moment de nombreuses polémiques sur un supposé népotisme d’Etat qui aurait pour conséquences des nominations intempestives de certains membres de la famille de Macky Sall à des postes de responsabilité. D’autant que, surfant sur ces supputations, a commencé à circuler une liste de quelque 15 personnes nommées à des postes qui seraient des membres de la famille du président Macky Sall. Il convient de savoir que beaucoup de ces personnes citées dans cette blacklist n’ont de lien de parenté d’aucune nature avec la famille du président de la République. Il y a certaines homonymies, certes, comme il y a aussi certains noms à consonance halpulhar, mais cela ne signifie rien. En réalité, Macky Sall n'a pas autant nommé dans sa famille, et la posture la plus médiatisée est celle de Mansour Faye, frère de Marème Faye, épouse du chef de l’Etat. Nommé délégué à la sécurité alimentaire, Mansour Faye est un membre fondateur de l’Apr, son nom figurant sur les documents de création de ce parti. Tous les responsables et les militants de base lui reconnaissent ce militantisme de la première heure, et surtout son engagement financier important pour Macky Sall depuis le début. Il y a aussi un certain Homère Seck, oncle de Marème Faye, militant de la Cdp/ Garab-gi qui, à ce titre, avait été nommé Pca sous Abdoulaye Wade et qui l’est demeuré après l’avènement de Macky Sall. On ne peut véritablement pas affirmer à partir de ces cas que nous nageons en plein népotisme. D'ailleurs, le frère du président, Aliou Sall, en poste à l’ambassade du Sénégal en Chine depuis la présidence de Wade, qui a pourtant le profil pour occuper de hautes fonctions, n'est casé à aucun poste. Un signe.