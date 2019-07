Quart de finale CAN 2019 : La Tunisie met fin au rêve de Madagascar en s'imposant 3-0, et rejoint le Sénégal en demi-finale

Grâce notamment à une seconde période convaincante, les "Aigles de Carthage" se sont imposés 3-0 face à une vaillante équipe de Madagascar et affronteront le Sénégal en demi-finale ce dimanche 14 juin à 16h GMT.



Sassi a ouvert la marque sur une frappe à ras de terre à l'entrée de la surface, contrée par Fontaine et qui prend le malheureux Adrien à contre-pied (1-0.)



Après une première tentative de Khazri à l'entrée de la surface et une belle parade d'Adrien, Msakni récupère la balle devant Métanire et inscrit le second but de la Tunisie (2-0.)



Finalement c'est sur un contre assassin que les Tunisiens condamneront Madagascar. À la suite d'un corner, Khazri récupère le ballon au milieu de terrain et traverse tout le terrain avant de servir Sliti qui trompe Adrien d'un petit piqué (3-0.) La Tunisie rejoint ainsi le Sénégal en demi-finale...