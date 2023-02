Procès en diffamation / Baba Tandian accuse Me Babacar Ndiaye de tentative de liquidation judiciaire : «Il veut me faire condamner pour m’empêcher d’être candidat…»

Condamné en première instance, pour diffamation par le tribunal correctionnel de Dakar, lors de son procès en diffamation contre Me Babacar Ndiaye, l’actuel président de la fédération sénégalaise de basket (Fsbb), Baba Tandian devait faire face au juge ce mardi matin lors de son audience en appel.



Malheureusement, l’ancien président de la Fsbb est absent du territoire sénégalais depuis plusieurs jours. Contacté par Dakaractu, il a sorti un gros «dunk» sur la tête de Babacar Ndiaye. En effet, après avoir mis sur le coup ses avocats, Mes El Hadji Diouf et Sylva, le patron de l’imprimerie Tandian, a une nouvelle fois accusé son «adversaire» de tentative de liquidation judiciaire et donc d’élimination de la prochaine assemblée générale élective prévue le 6 mai prochain…



De la Chine où il se trouve actuellement pour ses affaires, il déclaré dans un échange téléphonique… «Tout ce qu’il cherche à faire, c’est me faire condamner pour un jour ou un mois avec sursis, pour diffamation et pouvoir présenter cela à la fédération de basket. Ce, afin de bloquer ma candidature et dire que Tandian ne peut pas être président. C’est cela qu’il cherche."



Poursuivant sa sortie au vitriol, l’ancien président de la fédération de Basket revient sur les motifs qui lui ont valu ce procès en diffamation. «Il a porté plainte contre moi parce que j’ai déclaré que le journal Record avait écrit qu’il a donné 100 millions FCFA au directeur de cabinet du ministre des sports» souligne-t-il au lendemain de la déclaration de candidature de Me Babacar Ndiaye qui brigue un troisième mandat à la tête de la Fsbb.



Décidé à en découdre jusqu’au bout, le sieur Tandian de défier son protagoniste dans un débat public télévisé, preuves à l’appui pour que nul n’en ignore ! «S’il est vraiment sûr de ce qu’il dit, je veux un face à face. S’il gagne ce débat-là, je me retire définitivement du basket et je le laisse dérouler comme il veut. Il ne parle jamais dans des débats contradictoires, personne ne peut débattre avec lui…S’il veut me faire condamner il n’a qu’à y aller. Je n’ai pas son temps, je suis présentement en Chine, je suis en train de faire un investissement de plus 500 millions de FCFA. Je suis en train de monter des entreprises, créer des emplois et contribuer à l’économie de mon pays. Vous pouvez me dire ce que Babacar Ndiaye a fait pour son pays ? Il veut m’enterrer, mais ce n’est pas possible » fulmine-t-il