Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal

La Fondation Yidan Prize, une organisation philanthropique mondiale, a décerné à Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l’Associates in Research and Education for Development (ARED), le prix Yidan 2025 pour le développement de l’éducation. Lauréat du prix YIDAN et du développement de l’Éducation, Mamadou Amadou LY a fait face à la presse, ce lundi 29 septembre 2025. Directeur de l'ONG ARED depuis 35 ans, ce prix YIDAN développement de l’éducation est une reconnaissance extrêmement importante pour lui. Car dit-il, « dans le domaine de l’éducation, c’est la plus haute distinction qu’on connaît dans le domaine de l’éducation ».



D’après lui, cela correspond au prix Nobel de l’éducation. À en croire les propos du lauréat, ce prix mondial vient d’être gagné pour la première fois en Afrique. Ce qui est une victoire très importante non pas pour lui mais pour toute l'équipe qui l’accompagne et travaille d’arrache-pied pour la réussite. Mieux encore, ce prix est une victoire pour le Sénégal car aujourd’hui dire en Afrique que c’est le Sénégal qui a gagné pour la première fois le prix YIDAN, est aussi une victoire pour l’Afrique.



Ainsi, ce prix que nous avons gagné nous réconforte et nous dit des choses que nous savions déjà. En utilisant nos langues nationales, nous pouvons transformer le monde de l’éducation, tout ce que nous avons à faire, c’est avec les langues nationales, avec des approches innovantes », renchérit-il.



Si l’on se fie à ses déclarations, 53% des enfants à l’âge de 10 ans n'arrivaient pas à lire et à comprendre un texte simple dans les pays à faible revenu alors que quand la covid est arrivée, le chiffre a augmenté jusqu’à 60 % et quelques. Après analyse des différents facteurs de blocage, le facteur langue a été très important. Il a été émis que 37% de ces enfants n'arrivaient pas à comprendre et à parler la langue dans laquelle il travaille. Pour le cas du Sénégal, une étude a démontré que 71% des enfants au Sénégal en classe de CE1 et CM1 ne comprennent et ne parlent pas la langue dans laquelle ils apprennent. Cependant, ARED travaille avec les écoles publiques tout en s'alignant avec les politiques nationales du ministère de l’Éducation nationale qui, pour le moment, a ciblé les écoles publiques.

C’est la raison pour laquelle il salue ce partenariat très étroit avec le ministère de l’éducation nationale. Parce que « cette réforme d’utilisation des langues nationales est en train de prendre une dimension extraordinaire », a-t-il affirmé.



Par ailleurs, il a remercié les partenaires techniques et financiers pour la confiance et l’accompagnement à ARED dans le développement des innovations pouvant donner des données fiables.

Et d’ajouter que ARED et tous ses partenaires auront la possibilité d’accélérer ses initiatives pour la transformation de l’éducation en utilisant tous les moyens qui sont à leur disposition dont les outils modèles tels que l’IA et autres.