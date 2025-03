Prière de la Korité à Kolda : Le sermon de l’imam ratib Thierno Alassane Tall met l’accent sur la paix, le développement et la responsabilité des autorités

La Korité a été célébrée ce lundi 31 mars 2025 à Kolda. La prière, dirigée par l’imam ratib de la grande mosquée Thierno Alassane Tall, a été marquée par un sermon axé sur la paix, le développement et la responsabilité des autorités étatiques envers leurs populations. L’imam a également rappelé aux fidèles de vivre selon les préceptes de l’islam, en cultivant la crainte d’Allah.



Selon Thierno Alassane Tall, "la Korité symbolise aujourd’hui la fin du mois de Ramadan. Tout ce que nous entreprenons dans la vie doit être guidé par la justice. De plus, nous devons faire preuve de solidarité tout en respectant les enseignements religieux et en craignant Dieu."



Dans son prêche, il a souligné qu’"un pays se construit sur la paix et la solidarité, avec des autorités responsables devant leur peuple. L’absence de paix engendre inévitablement le chaos. C’est pourquoi une gestion équitable et durable des ressources gazières et pétrolières est essentielle. Il faut rejeter l’individualisme et privilégier l’intérêt collectif."



Il a ajouté : "Nous devons nous inspirer du Coran pour guider les hommes vers la droiture. En tant que musulmans, nous devons incarner cette justice dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans le commerce ou les relations sociales."



Le gouverneur Moustapha Ndiaye a déclaré : "Ce mois béni du Ramadan s’achève par une tradition islamique importante : la prière de la Korité. Nous saluons tous les fidèles qui ont répondu à cette recommandation divine, l’un des cinq piliers de l’islam."



Il a poursuivi : "Je me réjouis de la qualité du sermon de l’imam, qui a rappelé les principes islamiques tout en insistant sur deux points majeurs : la nécessité de cultiver la paix et la concorde nationale, ainsi que le rôle crucial des dirigeants dans le développement socio-économique. Sans paix, point de développement."



Enfin, il a estimé que "les responsables politiques ont le devoir d’agir avec intégrité dans l’exercice de leurs fonctions."



Madou Diallo