Présentation de condoléances chez la famille du défunt Amadou M. Mbow: Le Président de la République annonce l'organisation prochaine d'un hommage national en l'honneur du patriarche   

Dans une note lue à Dakaractu, il a été annoncé que « le Président de la République, accompagné de son cabinet, s'est rendu au domicile familial du professeur Amadou Makhtar Mbow pour exprimer ses condoléances à son épouse et à sa famille. » Profondément ému, le Chef de l'État a évoqué la tristesse qui l'a envahi lors de l'annonce du décès de M. Mbow, survenu pendant sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies.



Le chef de l'État n'a pas manqué de saluer, au cours de cette visite, « les qualités humaines exceptionnelles de cet éminent Sénégalais, défenseur de la liberté, artisan du multilatéralisme et fervent promoteur de l'éducation ».



Dans la foulée, il a annoncé qu'un hommage national sera organisé en reconnaissance de la contribution exceptionnelle du Professeur Mbow à la nation et à l'humanité, célébrant ainsi la mémoire d'un patriarche ayant marqué l'histoire du Sénégal…