Pr Amadou Mokhtar Dièye, directeur des laboratoires : « Respectons les mesures-barrières si on veut en finir avec le coronavirus »

Le constat est général. Au Sénégal, la population n’observe plus les mesures-arrières qui sont pourtant essentielles dans la prévention contre le coronavirus. Une réalité qui attriste au plus haut point les autorités sanitaires. Accroché en marge de la cérémonie de remise de bourse dans le cadre du programme Ilead, accueillie par l’Institut de recherches en santé de surveillance épidémiologique et de formation, le directeur des Laboratoires au ministère de la Santé exhorte les sénégalais à renouer avec les mesures de prévention. Selon Amadou Mokhtar Dièye, l’heure n’est pas au relâchement. Pour lui, l’État du Sénégal fait ce qu’il doit faire, le reste c'est aux populations de prendre leurs responsabilités et d’abandonner certaines de leurs habitudes pour combattre le coronavirus.