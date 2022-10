Polémique sur la suspension de la convention Guédiawaye Fc/Stade Ibrahima Boye : les supporters de GFC défient le maire Ahmed Aïdara

Dans une correspondance adressée au président de GFC, M. Lat Diop, le 27 septembre passé, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, avait annoncé la suspension « pour un temps non déterminé » de la convention dans laquelle la mairie de Guédiawaye avait mis à la disposition du club de la même ville, le stade Ibrahima Boye.



Cette convention avait été signée sous le magistère de son prédécesseur, Aliou Sall en octobre 2021. À cet effet, les supporters du Guédiawaye football club se sont réunis au stade Ibrahima Boye pour protester contre cette décision du maire de la ville de Guédiawaye.



Selon le comité des supporters de GFC, « cette décision unilatérale a surpris plus d’un, car ce protocole n’a jamais fermé les portes d’une possible renégociation... en cas de différend de privilégier la négociation à l’amiable », ont-ils prôné.



Dans la correspondance, le maire de Guédiawaye avait invoqué « un déficit budgétaire ». Pour certains, cette décision en fait, est purement politicienne. Ainsi le GFC avait jusqu’au 1er octobre à 18 heures pour vider les lieux alors que les championnats nationaux de football débuteront le 15 octobre prochain.



Mais les supporters et dirigeants du club ne l’entendent pas de cette oreille : « pour les intérêts du club, nous ferons face à toute adversité d’où qu’elle puisse venir et quoi que cela puisse coûter... »