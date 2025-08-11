Plan de redressement économique : La CDS dénonce les attaques du nouveau régime et la situation catastrophique des finances publiques

« Un mois, deux discours, deux fractures ! », c’est le titre de la déclaration de la Confédération pour la démocratie et le Socialisme (AJ/PADS-A, AJS, CNNO, LD, NIAXX JARINU/MAG, PIT-S,RTA-S,UDS/MBOOLOO MI) tenu, le 08 août 2025. En effet, ces derniers se sont exprimés sur le plan de redressement du Premier ministre Ousmane Sonko en abordant plusieurs points.



D’emblée, ils ont dénoncé les nombreuses attaques du nouveau régime et la situation catastrophique des finances publiques. Selon les membres, « La situation politique nationale de ces derniers jours est marquée par les attaques intempestives de certains membres du PASTEF, y compris le président de ce Parti, contre les Institutions dont le Président de la République d’une part et, d’autre part, par la situation catastrophique des finances publiques.



Cette dernière a nécessité l’élaboration d’un plan dit de « Redressement Économique et social », présenté le 1er août 2025 au Grand Théâtre national. La Conférence des leaders de la CDS trouve que le Sénégal traverse une zone de turbulence », disent-ils...