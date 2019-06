Pape Abdou Cissé : « Donner le meilleur de nous-mêmes. On garde la tête haute »

Après sa défaite face à l’Algérie (1-0), l'équipe du Sénégal affrontera le Kenya pour le troisième de ses trois matches de poule à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Le défenseur sénégalais de l’Olympiakos, Pape Abdou Cissé, estime que, malgré leur revers, les Lions peuvent se distinguer lors de leur troisième et dernier match,lundi prochain. « Il faut juste donner le meilleur de nous-mêmes. On garde la tête haute», a dit le défenseur des Lions