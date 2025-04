Papa Youssou Ndoye, Jaraaf de Ouakam, convoqué à la DIC : "Ils veulent juste m’énerver"

Le Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye, a été convoqué ce lundi 14 avril 2025 à la Division des investigations criminelles (DIC), dans une affaire liée à la gestion de terrains destinés à la jeunesse. À sa sortie d’audition, le chef coutumier s’est exprimé devant la presse, affichant son calme mais aussi sa détermination à défendre son honneur.



« Je n’ai rien contre le doyen des juges », a-t-il d’abord tenu à préciser, avant d’évoquer les circonstances de cette affaire. Selon lui, c’est son neveu, El Hadji Dione, qui avait été chargé de gérer les documents administratifs concernant les terrains : « Je lui ai donné des procurations pour qu’il puisse établir des titres fonciers au nom des jeunes. Je ne doute pas de lui, car il n’est pas un voleur. »



Papa Youssou Ndoye a fermement nié avoir donné une quelconque procuration à une tierce personne impliquée dans le dossier. « Je n’ai jamais donné de procuration à un certain Miller, parce que je ne le connais pas. Tout ce qu’il dit, ce sont des mensonges », a-t-il déclaré, pointant du doigt une possible confusion orchestrée par les forces de l’ordre : « Je pense que c’est la gendarmerie qui a mélangé les cartes et essaie de protéger Miller. »



Quant à sa présence ce lundi à la DIC, il explique qu’il a répondu à une convocation de la police, avec l’intention d’éclaircir la situation : « C’est la police qui m’a appelé, c’est pourquoi je suis venu. »



Cette affaire, qui mêle responsabilités coutumières, gestion foncière et accusations croisées, continue de susciter l’intérêt des populations de Ouakam, dans l’attente de plus de clarté sur les suites judiciaires à venir.