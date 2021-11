Organisation d'une Coupe du monde de Basket au Sénégal / La réponse de Matar Bâ : « Nous accompagnerons notre fédération »

Le Sénégal peut bel et bien accueillir une coupe du monde de basketball. C'est l'avis du ministre des sports Matar Bâ qui a profité de la visite officielle du président de la FIBA, Hamane Niang, pour évoquer le sujet.



"Le chef de l'État n'a pas instruit le gouvernement de construire ces infrastructures de dernière génération pour croiser les bras. C'est pour accompagner notre basket et recevoir toutes sortes de compétitions... Nous accompagnerons toujours notre fédération à recevoir ce genre de compétition", a assuré le ministre qui n'a pas exclu une possible collaboration avec des pays tels que le Rwanda ou encore la Tunisie pour co-organiser des événements sportifs internationaux.