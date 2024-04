Olivier Boucal, ministre de la fonction publique : « C’est une mission exaltante que je compte mener à bien… »

Quelques heures après sa nomination en tant que ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal s’exprime : « c’est avec honneur, humilité et satisfaction que j'accueille ma nomination au Ministère de la Fonction publique et de la réforme du service public. Je remercie sincèrement Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, ainsi que son Premier ministre M. Ousmane SONKO pour cette marque de confiance à mon endroit » a noté le natif de Goudomp disant mesurer pleinement l'immensité de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Le Breveté de l’École nationale d’administration (ENA) reste engagé pour mener à bien cette mission exaltante et patriotique et sollicite des prières de l’ensemble du peuple sénégalais pour la réussir.