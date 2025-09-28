Nucléaire: l'Iran promet "une réponse ferme et appropriée" après le rétablissement des sanctions

L'Iran a assuré dimanche qu'il prendrait "une réponse ferme et appropriée" après le rétablissement dans la nuit des sanctions de l'ONU liées à son programme nucléaire, levées il y a dix ans.
"La République islamique d'Iran défendra résolument ses droits et intérêts nationaux, et toute action visant à porter atteinte aux intérêts et aux droits de son peuple fera l'objet d'une réponse ferme et appropriée", a indiqué dans un communiqué le ministère iranien des Affaires étrangères.
