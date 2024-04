Nécrologie : La gauche sénégalaise perd une figure emblématique

Dakaractu présente ses condoléances à toute la famille éplorée.

La classe politique est en deuil suite au rappel à Dieu ce dimanche, de Maguette Thiam, ancien ministre de l’Intégration africaine. Membre du parti de l’indépendance et du travail (PIT), il fut une grande figure de la lutte pour l'indépendance du Sénégal aux côtés de Amath Dansokho, Sémou Pathé Guèye, Samba Diouldé Thiam, Ibrahima Sène, Samba Sy ou encore Majmouth Diop. Une grande perte pour la classe politique, sa famille et également la gauche sénégalaise et africaine.