Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Maman Maguette Sène, la mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly.

​L'enterrement de la défunte est prévu ce mardi 16 septembre 2025 au cimetière de Passy.

​En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées au Commissaire Oumar Mbaye, à toute la famille éplorée, à leurs proches ainsi qu'à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.

​Qu'Allah, dans son infinie miséricorde, l'accueille en son paradis éternel. Amine.