Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly


Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Maman Maguette Sène, la mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly.
​L'enterrement de la défunte est prévu ce mardi 16 septembre 2025 au cimetière de Passy.
​En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées au Commissaire Oumar Mbaye, à toute la famille éplorée, à leurs proches ainsi qu'à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.
​Qu'Allah, dans son infinie miséricorde, l'accueille en son paradis éternel. Amine.
Autres articles
Mardi 16 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Keur Socé- Affrontements, absence de terrains sécurisés: Le sous-préfet de Ndiédieng suspend les Navétanes

Keur Socé- Affrontements, absence de terrains sécurisés: Le sous-préfet de Ndiédieng suspend les Navétanes - 16/09/2025

Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de

Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de "brigades de sécurité" - 16/09/2025

Transport : Dakar Dem Dikk annonce de nouvelles innovations sur son application mobile

Transport : Dakar Dem Dikk annonce de nouvelles innovations sur son application mobile - 16/09/2025

Ziguinchor : un garçon de 7 ans emporté par les eaux

Ziguinchor : un garçon de 7 ans emporté par les eaux - 16/09/2025

Tentative d’émigration : une pirogue de migrants accoste sur la plage de Ouakam

Tentative d’émigration : une pirogue de migrants accoste sur la plage de Ouakam - 16/09/2025

Diourbel : L'émigré Modou Khabane Diop poursuivi pour escroquerie portant sur 37,5 millions Cfa

Diourbel : L'émigré Modou Khabane Diop poursuivi pour escroquerie portant sur 37,5 millions Cfa - 16/09/2025

Guediawaye - Tentative de vol nocturne : Une femme récidiviste tombe avec sa copine complice

Guediawaye - Tentative de vol nocturne : Une femme récidiviste tombe avec sa copine complice - 16/09/2025

‎KOLDA : L'opposition réunie autour du mouvement

‎KOLDA : L'opposition réunie autour du mouvement "Kongol kessol"... - 16/09/2025

Éramet Grande Côte: 121 milliards FCFA réinjectés en 2024 dans l'économie sénégalaise, et le versement de ses premiers dividendes en 2025

Éramet Grande Côte: 121 milliards FCFA réinjectés en 2024 dans l'économie sénégalaise, et le versement de ses premiers dividendes en 2025 - 16/09/2025

Touba : Mbessé Ndiaye (18ans) condamnée à 6 mois de prison pour violence sur sa belle-mère

Touba : Mbessé Ndiaye (18ans) condamnée à 6 mois de prison pour violence sur sa belle-mère - 16/09/2025

« Mbacké s’éveille »: Serigne Saliou Bousso lance un appel vibrant à la majorité silencieuse!

« Mbacké s’éveille »: Serigne Saliou Bousso lance un appel vibrant à la majorité silencieuse! - 16/09/2025

Saint-Louis : Un vigile de l’UGB arrêté pour trafic de chanvre et corruption sur le portail de l’université

Saint-Louis : Un vigile de l’UGB arrêté pour trafic de chanvre et corruption sur le portail de l’université - 16/09/2025

Touba : Gora vole 9 téléphones chez son hôte et écope de 3 mois de prison

Touba : Gora vole 9 téléphones chez son hôte et écope de 3 mois de prison - 16/09/2025

Dr Mohamed Thermos condamné à deux ans de prison ferme pour attentat à la pudeur sur mineure

Dr Mohamed Thermos condamné à deux ans de prison ferme pour attentat à la pudeur sur mineure - 16/09/2025

Soirée dansante à Fass-Mbao : deux agresseurs armés de couteau neutralisés et arrêtés

Soirée dansante à Fass-Mbao : deux agresseurs armés de couteau neutralisés et arrêtés - 16/09/2025

Transformation agricole : Heifer International appelle à des partenariats locaux renforcés

Transformation agricole : Heifer International appelle à des partenariats locaux renforcés - 15/09/2025

Thiès : La section SAES-ENSA décide du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du mardi 16 septembre 2025

Thiès : La section SAES-ENSA décide du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du mardi 16 septembre 2025 - 15/09/2025

Réception du matériel scolaire pour la rentrée 2025–2026 :

Réception du matériel scolaire pour la rentrée 2025–2026 : "Les chiffres, présentés comme une avancée historique, ne sont en réalité qu’un miroir aux alouettes"(Mamadou Diène) - 15/09/2025

Moto volée, malfaiteurs piégés : la police de Jaxaay-Parcelles Assainies-Niacourab met fin à un réseau nocturne

Moto volée, malfaiteurs piégés : la police de Jaxaay-Parcelles Assainies-Niacourab met fin à un réseau nocturne - 15/09/2025

Palais : Le Premier ministre bissau-guinéen reçu par le président Diomaye Faye après son hospitalisation à Dakar

Palais : Le Premier ministre bissau-guinéen reçu par le président Diomaye Faye après son hospitalisation à Dakar - 15/09/2025

Grande marche de protestation ce 19 septembre : l’ancien ministre Pape Gorgui Ndong s’ouvre au mouvement « Rappel à l’Ordre »

Grande marche de protestation ce 19 septembre : l’ancien ministre Pape Gorgui Ndong s’ouvre au mouvement « Rappel à l’Ordre » - 15/09/2025

L’intelligence artificielle sous le prisme des droits humains : un appel à la régulation internationale lancé à Dakar

L’intelligence artificielle sous le prisme des droits humains : un appel à la régulation internationale lancé à Dakar - 15/09/2025

Ziguinchor : les habitants des HLM Néma refusent leur rattachement à un autre quartier

Ziguinchor : les habitants des HLM Néma refusent leur rattachement à un autre quartier - 15/09/2025

Saccage de Bus de transport urbain : Le collectif des travailleurs de l’AFTU annonce un arrêt à partir du lundi 15 septembre

Saccage de Bus de transport urbain : Le collectif des travailleurs de l’AFTU annonce un arrêt à partir du lundi 15 septembre - 15/09/2025

Kaolack- inondations et routes impraticables :

Kaolack- inondations et routes impraticables : "La situation est alarmante" (Pape Simakha) - 15/09/2025

15ᵉ Congrès de l’AEEMS : la jeunesse musulmane sénégalaise sonne l’alerte pour la refondation nationale

15ᵉ Congrès de l’AEEMS : la jeunesse musulmane sénégalaise sonne l’alerte pour la refondation nationale - 15/09/2025

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : une grande randonnée pour lancer 100 ans de mémoire et d’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : une grande randonnée pour lancer 100 ans de mémoire et d’excellence - 15/09/2025

Vélingara (Kolda) : Un jeune homme poignardé à mort à la suite d'une sortie du kankourang...

Vélingara (Kolda) : Un jeune homme poignardé à mort à la suite d'une sortie du kankourang... - 15/09/2025

Trois projets de lois soumis à l’Assemblée nationale : Les députés convoqués ce lundi en session extraordinaire

Trois projets de lois soumis à l’Assemblée nationale : Les députés convoqués ce lundi en session extraordinaire - 14/09/2025

Action citoyenne : le programme NITTÉ clôture ses activités dans la capitale et lance une tournée nationale pour mobiliser la jeunesse

Action citoyenne : le programme NITTÉ clôture ses activités dans la capitale et lance une tournée nationale pour mobiliser la jeunesse - 14/09/2025

RSS Syndication