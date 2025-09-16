Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Maman Maguette Sène, la mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly.
L'enterrement de la défunte est prévu ce mardi 16 septembre 2025 au cimetière de Passy.
En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées au Commissaire Oumar Mbaye, à toute la famille éplorée, à leurs proches ainsi qu'à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.
Qu'Allah, dans son infinie miséricorde, l'accueille en son paradis éternel. Amine.
