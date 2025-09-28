Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les "navétanes"

Le sous-préfet de l’arrondissement de Koumbal, Djidiack Kital, a annoncé la suspension, jusqu'à nouvel ordre, du championnat de football populaire communément appelé "Navétanes" dans la commune de Ndoffane (département de Kaolack) jusqu'à nouvel ordre.



Les motifs sont liés à un "manque d'effectif pour assurer la couverture sécuritaire des matchs, la récurrence des scènes de violence notées dans les quartiers après les matchs et des risques de trouble à l’ordre public"...