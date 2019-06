Moussa Wagué sur la CAN 2019 : « C’est important de bien entrer dans la compétition »

Favori de la compétition, le Sénégal va débuter sa Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 contre la Tanzanie, l'un de ses trois adversaires des phases de groupes de la CAN. Une rencontre (23 juin) qui semble à la portée des Lions, mais qui doit impérativement être synonyme de victoire afin de lancer la plus prestigieuse des compétitions africaines de la meilleure des manières. « C’est important de bien entrer dans la compétition », a déclaré le joueur sénégalais du Barcelone, Moussa Wagué. Le groupe C est complété par l'Algérie et le Kenya.