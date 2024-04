Mosquée Omarienne : le Khalife Thierno Madani Tall rend hommage aux prédécesseurs du nouveau président Bassirou Diomaye, Senghor, Wade, Diouf et Macky

Le Khalife de la famille omarienne, Thierno Madani Tall, juste après la prière de ce matin à l'occasion de la célébration de la fête de Korité, a rendu un vibrant hommage à tous les présidents qui se sont succédé à la tête de ce pays, essayant chacun d’apporter sa touche particulière pour le développement du pays.

Après être revenu sur les importantes réalisations du président de la République sortant, Macky Sall, le Khalife a beaucoup félicité le bon déroulement du scrutin qui pour lui n’explique que la grandeur de notre cher pays. Pour ce dernier, l’heure de Bassirou Diomaye a aujourd’hui sonné et il doit montrer ses potentialités et capacités, c’est pourquoi il a beaucoup prié pour que les espoirs portés à son endroit puissent être bénéfiques et répondent à l'attente du peuple sénégalais.