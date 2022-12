Mondial 2022 : Malgré l’élimination en 8ème, la FSF va toucher près de 15 millions de dollars de primes…

Au moment où une histoire de primes vient secouer la fédération sénégalaise de football dont certains membres de la délégation officielle, auraient individuellement touché un peu plus de 100 millions de FCFA, d’après une récente publication du quotidien sportif Record.



Il semblerait que la FSF va également empocher un joli pactole venant de la FIFA. Au sortir de la coupe du monde Qatar 2022, entre la préparation de la compétition et le parcours des Lions allant de la phase de poules aux huitièmes de finale, la fédération sénégalaise sera dotée une rondelette prime de participation.



Ces primes cumulées vont chercher dans les 14,5 millions de dollars soit, 8 968 512 450 FCFA. Près de 9 milliards qui devraient tomber dans la caisse de la FSF entre le million de dollars prévu pour la préparation de la compétition et les 13,5 millions de dollars destinés à toutes les équipes ayant atteint au moins les huitièmes de finale, à l’image du Sénégal.