Mondial 2022 : Aliou Cissé demande une forte mobilisation du peuple sénégalais au Qatar…

D’après le sélectionneur des Lions de la Téranga, Aliou Cissé, lors de la coupe Russie 2018, les Lions n’avaient pas tout le soutien et les encouragements attendus. Raison pour laquelle, cette fois-ci, il a appelé les supporters sénégalais à se mobiliser davantage pour pousser les champions d’Afrique à se sublimer lors de la coupe du monde Qatar 2022. « Il ne suffit pas de rester derrière son écran » lâche-t-il… Mieux, il exhorte les uns et les autres à venir assister aux matches amicaux contre la Bolivie le 24 en France à Orléans et l’Iran le 27 septembre en Autriche…