Mise en service du poste frontalier juxtaposé de Boundou-Fourdou (Kolda) : La Douane sénégalaise prête à démarrer les opérations de dédouanement et de facilitation.

La cérémonie de remise des clefs du poste de contrôle juxtaposé de Boundou-Fourdou sur la frontière entre le Sénégal et la Guinée, a été effectuée ce mardi 17 décembre par l’UEMOA aux représentants des deux états (Sénégal et Guinée Conakry).



Situé sur le Corridor Conakry-Dakar, le poste juxtaposé se trouve à la frontière entre les deux pays dans la commune de Linkérin en ce qui concerne le Sénégal. Financé par l’UEMOA à hauteur de 3 milliards 400 millions, le poste doit aider à améliorer la libre circulation des biens et des personnes par la mise en place de services juxtaposés tels que la douane et la police frontalière pour mieux asseoir l’intégration économique sous-régionale.



Dans ce dispositif, la Douane joue un rôle stratégique et c’est la raison pour laquelle la Direction générale des Douanes n’a pas mis de temps pour affecter des éléments à Boundou-Fourdou. Des agents aguerris ont pris possession de leurs bureaux pour assurer avec célérité les opérations de dédouanement et la lutte contre la drogue et les produits impropres à la consommation.



A en croire le Lieutenant-colonel Georges Sylva, chef de la subdivision des douanes de Kolda, Boundou-Fourdou va permettre de mieux gérer la frontière avec un impact certain sur les résultats. Dans un contexte où, « le poste de Kalifourou, poste stratégique dans le dispositif de la Douane au niveau de la Subdivision des Douanes de Kolda faisant à la fois des liquidations douanières et de la surveillance, réalise d’importants résultats. Grâce à l’engagement l’abnégation des agents, les résultats du poste entre janvier et maintenant, dépassent 720 millions de francs CFA, ce qui est une grande première ».



Il poursuit sur l’importance du poste juxtaposé en précisant « les résultats que nous avons réalisés en termes de recettes budgétaires sont très appréciables, mais le sont aussi en terme de lutte contre la fraude qui s’est traduite par des saisies notamment des médicaments, de cigarettes ou d’huile de palme entre autres produits prohibés ou réglementés. Le Poste juxtaposé nous permet au niveau des forces de défense et de sécurité de mutualiser nos efforts et de mieux coordonner avec nos amis. Et ceci permet aux deux pays respectifs d’échanger des renseignements, des informations afin de maitriser les quantités déclarées et de l’assiette fiscale permettant au trésor public de récolter beaucoup plus de recettes », souligne-t-il.



Le poste juxtaposé transfrontalier est composé de deux bâtiments administratifs tous équipés, l’un pour le Sénégal et l’autre pour la Guinée se faisant face à face. Ils abritent des douaniers et des agents de la police de l’immigration. Ils sont chargés d’effectuer des contrôles simultanés sur les usagers de cet axe, une manière pour l’UEMOA d’alléger les contrôles routiers et de promouvoir l’intégration des peuples dans cette partie de l’Afrique.



Avec ses 13 postes et brigades, la Subdivision des Douanes de Kolda est l’une des plus grandes des Subdivision douanière du Sénégal, du point de vue taille. Elle est en plein dans la dynamique de la mise en œuvre de la réorganisation des services douaniers conduite par le Directeur général des Douanes.



Laquelle réorganisation a permis aux Douanes sénégalaises de réaliser des résultats impressions ces derniers mois. C’est dans le sillage de cette quête de performance que l’Administration des Douanes a travaillé à être opérationnelle à Boundou-Fourdou dès le jour de l’inauguration du Poste juxtaposé par l’Uemo et les autorités des deux pays.