Ministère des Sports : Amadou Bâ donne les cinq orientations du département

Le Premier ministre qui gère désormais par intérim le ministère des sports après avoir féliciter le ministre sortant de son bilan élogieux a magnifié l'humilité de Yankhoba Diatara. « Je vous renouvelle les chaleureux remerciements du Président Macky Sall. L'ensemble du gouvernement sera attentif à vos suggestions » dit Amadou Bâ.



Revenant sur la feuille de route qu’il s’est fixé, Amadou Bâ a donné les cinq axes prioritaires avec la construction des stades régionaux qui seront encore accelérés et même une étude pour une agence des affaires sportives sans compter le code des sports. Il a noté aussi la réhabilitation de l'éducation sportive dans les établissements scolaires. La lutte contre la violence dans les sports et leurs effets. Il a aussi évoqué la poursuite avec rigueur et méthode la préparation des jeux olympiques de la jeunesse de 2026.