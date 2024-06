Ministère de la pêche: Al Hassane Diop nommé nouveau DAGE.

Monsieur Al Hassane DIOP, Economiste, spécialiste en Gestion des Entreprises et

de projets, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de Monsieur Abdoulaye NDIAYE, appelé à d’autres fonctions. Cette nomination intervient, au titre des mesures individuelles du conseil des ministres de ce mercredi 05 juin 2024.