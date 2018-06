Meurtre de Koffi / Témoignages poignants de la famille

L’après midi du lundi a été horrible à la Sicap rue 10 où Moustapha plus connu sous le nom de Koffi a été poignardé à mort par Abdou Faye alias Abdou rue 10, qui a été arrêté quelques heures après son forfait. Sa tante Anthiou, propriétaire du célèbre bar « chez Anthiou » est revenue sur les différends qui ont opposé son neveu et Abdou. Elle a aussi tenu à préciser que Koffi était quelqu’un de bien, contrairement à ce que dit une certaine certaine presse. Sa seule occupation c’était le travail et la prière pestera t-elle...