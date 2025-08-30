Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich !

Le feuilleton transfert autour de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, qui a tenu en haleine le mercato estival, a trouvé son épilogue. Selon les informations exclusives du journaliste Fabrizio Romano, Chelsea et le Bayern Munich sont parvenus à un accord définitif ce week-end pour le transfert du joueur de 23 ans.



Après des semaines de pourparlers intenses, les deux géants européens ont scellé les modalités d'une opération astucieuse. Il ne s'agit pas d'un prêt payant d'une saison, pour lequel le club bavarois déboursera une indemnité de 15 millions d'euros



La transaction inclut une option d'achat, soigneusement négociée, fixée à la somme substantielle de 80 millions d'euros. Cette option, qui pourra être levée à l'été 2026, ne présente aucune obligation pour le Bayern Munich. Enfin, Chelsea s'est prémuni pour l'avenir en obtenant une clause à la revente, sécurisant ainsi une part de la plus-value en cas de transfert ultérieur du joueur.



Cette résolution met fin aux spéculations concernant l'avenir de l'international sénégalais, auteur d'une première saison encourageante sous le maillot des Blues.